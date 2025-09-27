El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ordenó este sábado una investigación para determinar la procedencia de un vídeo que circula en las redes sociales y que se presume fue grabado en un centro educativo, el cual ha generado críticas por el contenido provocador.

De Camps advirtió que, de confirmarse que el corte fue grabado en una escuela, "habrá consecuencias".

"Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias", escribió el titular de Educación en su cuenta de X.

En la grabación se observa a un grupo de jóvenes en el que bailando de forma sugerentes al ritmo de una canción de música urbana – dembow -.

