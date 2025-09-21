La Dirección General de Migración (DGM) realizó este fin de semana operaciones simultáneas de interdicción en distintos puntos del país. Según los reportes oficiales, estas acciones dieron como resultado la deportación de 1,789 ciudadanos haitianos que no contaban con documentación legal y en la detención de otras 1,011 personas.

Los operativos se desarrollaron con el apoyo coordinado de las fuerzas de seguridad pública, cuyas acciones permitieron la captura de 118 extranjeros en condición migratoria irregular en el Gran Santo Domingo, 34 en Santiago, 48 en La Vega, 55 en Mao/Santiago Rodríguez, 43 en la zona Este, y 36 tanto en Azua como en Puerto Plata.

También fueron detenidos 69 en Montecristi, 57 en Dajabón, 49 en Elías Piña, 42 en Jimaní y 41 en Pedernales, a los que se agregan 265 aportados por el Ejército de República Dominicana, 60 por el CESFRONT y 58 por la Policía Nacional, indica una nota de prensa de la institución.

La labor interinstitucional, que contó con la participación del Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, CIUTRAN, Digesett y otros organismos, permitió la entrega de 394 ciudadanos haitianos a las autoridades migratorias de su país por la puerta binacional de Dajabón, 625 por la de Elías Piña, 670 por Jimaní y 100 por Pedernales.

Las acciones de la DGM respetan los protocolos legales y la dignidad humana, y forman parte de las estrategias nacionales para enfrentar los retos de la inmigración ilegal en República Dominicana.