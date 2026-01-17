En una operación conjunta ejecutada por el Ejército de la República Dominicana (ERD) y la Dirección General de Migración (DGM), se llevó a cabo un amplio operativo de interdicción migratoria en varios sectores del municipio de Constanza, logrando la detención de 153 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular.

A través de un comunicado de prensa, el ejército informó que, durante las intervenciones realizadas, se detuvo a 100 hombres, 33 mujeres y 20 menores de edad, quienes no presentaban documentación que acreditara su estatus legal en el país.

Se incautaron además seis motocicletas relacionadas con actividades de traslado irregular de extranjeros. Los ciudadanos haitianos detenidos fueron puestos a disposición de la Dirección General de Migración, entidad responsable del proceso de repatriación.

Detenidos en San Juan de la Maguana

Durante una operación realizada en San Juan de la Maguana por miembros del Batallón de Montañeros del Ejército, se identificaron once ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular mediante el uso de drones de vigilancia. Estas personas fueron detenidas tras intentar evitar los controles militares establecidos en la zona.

Una patrulla del ejército, con el respaldo de unidades especializadas en drones, detectó la presencia de ciudadanos extranjeros ocultos en el interior de una vivienda deshabitada, situada en la localidad de Los Mijos, próxima al kilómetro 13 de la carretera Sánchez, en el tramo que conecta San Juan con Azua.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, los extranjeros se habían trasladado a pie a través de zonas boscosas, con la intención de ser posteriormente recogidos por un vehículo, acción que fue frustrada por los soldados actuantes.

Las personas haitianas detenidas fueron trasladadas a la Fortaleza General José María Cabral del ERD en esa región, donde se siguieron los procedimientos legales correspondientes.