La Dirección General de Migración (DGM) repatrió ayer a 1,232 nacionales haitianos sin documentos que justificaran su presencia en el país.

En operaciones coordinadas con otras instituciones de seguridad, la DGM también detuvo a 1,131 extranjeros en situación irregular.

Las deportaciones se realizaron por las puertas fronterizas de Elías Piña (665), Dajabón (304), Jimaní (151) y Pedernales (112).

Los repatriados fueron procesados y depurados mediante la toma de huellas dactilares, fotografías, nombres y la verificación de reincidencia en pasos irregulares a territorio dominicano.

Las interdicciones generaron 124 detenidos en el Gran Santo Domingo, 97 en Jimaní, 91 en Mao/Santiago Rodríguez, 55 en Pedernales, 52 en la zona Este, 50 en Dajabón, 49 en Azua, 47 en La Vega y Puerto Plata, 38 en Barahona, 27 en Elías Piña y 15 en Santiago.

A estas cifras se suman 348 capturados por el Ejército, 57 por la Policía Nacional y 34 por el Cesfront, con apoyo del Ministerio de Defensa, Armada, Fuerza Aérea, Ciutran y Digesett.

La DGM asegura que los procedimientos respetan la dignidad de los detenidos, cumpliendo con los valores fundamentales y garantías del derecho nacional e internacional.

La institución reiteró su compromiso de cumplir la ley, el decreto de aplicación, y las directrices del Consejo de Defensa y Seguridad y del presidente Luis Abinader.

El organismo enfatizó la importancia de la seguridad y soberanía nacional, asegurando que todos los residentes estén debidamente documentados y registrados.

