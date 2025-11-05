La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo 117 nacionales haitianos por no tener documentos que avalen su presencia en territorio dominicano, durante un operativo de interdicción en San Juan de la Maguana y zonas aledañas.

En un comunicado, la institución explicó que entre los aprehendidos hay 51 hombres, 31 mujeres y 35 menores vinculados parentalmente con los adultos, los cuales fueron llevados al centro de retención migratoria que opera la DGM en la región, donde serán procesados para la posterior repatriación a su país de origen, con todas las garantías del derecho nacional e internacional.

Además, indicó que incautó tres motocicletas custodiadas por un extranjero en condición irregular y quien presumiblemente las utilizaba para el transporte ilícito de indocumentados.

Las operaciones, que también contaron con el apoyo de otras fuerzas de seguridad ciudadana, fueron planificadas por la dirección de Inteligencia y ejecutadas bajo la dirección de Control Migratorio de la DGM, ante reclamos de autoridades civiles y comunitarios locales sobre la presencia de los extranjeros.

