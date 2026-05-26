La sociedad internacional Ezemarval LLC (Mia Cargo Group) anunció el desistimiento voluntario de la litis judicial que mantenía con el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), tras la firma de un acuerdo definitivo que pone fin al proceso y marca una nueva etapa de cooperación y confianza institucional.

La compañía afirmó que la resolución armoniosa de este caso constituye una validación de la fortaleza institucional y de las garantías que ofrece la República Dominicana a la inversión extranjera, en consonancia con las disposiciones establecidas en la Ley No. 16-95 sobre Inversión Extranjera.

Según explicó la empresa, la decisión de abandonar una reclamación de esta magnitud responde a una visión estratégica orientada al desarrollo sostenible y a la estabilidad del entorno de negocios, priorizando el crecimiento de largo plazo sobre cualquier controversia coyuntural.

Las autoridades vinculadas al proceso coincidieron en que el acuerdo transmite una señal positiva a los mercados internacionales, al evidenciar el respeto al Estado de derecho y la protección que ofrece el país a las empresas que depositan su confianza en las instituciones dominicanas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mia Cargo Group destacó además que durante los últimos años ha mantenido su apuesta por el desarrollo nacional mediante nuevas inversiones, la expansión de sus operaciones y la generación de cientos de empleos directos e indirectos en distintas provincias del territorio dominicano.

Con la culminación de este capítulo, la empresa reiteró que su relación con República Dominicana es de largo plazo y exhortó a otras compañías extranjeras a considerar al país como un destino confiable, estable y atractivo para la inversión de grandes capitales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más