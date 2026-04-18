“Mi Naturaleza”: Tania Marmolejo explora la identidad femenina en nueva exposición en Santo Domingo

La galería Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo presentará la exposición individual "Mi Naturaleza" de la artista Tania Marmolejo, cuya inauguración está pautada para el jueves 23 de abril a las 7:00 de la noche en su sede de Torre Piantini.

En esta propuesta, Marmolejo construye una reflexión íntima sobre la identidad femenina a partir de dos dimensiones: la experiencia vivida y la herencia cultural. La naturaleza se manifiesta tanto como espacio físico evocado en paisajes marinos y fluviales de su infancia como en su dimensión simbólica, vinculada a la mitología y espiritualidad del Caribe.

La exposición incorpora figuras de la tradición taína y africana, como la Ciguapa y Yemayá, que dialogan con el universo visual de la artista, donde lo visible y lo invisible coexisten. Estas referencias refuerzan una narrativa que conecta lo personal con lo colectivo.

Uno de los elementos más destacados es la presencia del caballo, símbolo recurrente que trasciende lo animal para representar fuerza espiritual, posesión y conexión con lo ancestral, en sintonía con prácticas afrocaribeñas como la santería y el vudú.

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Asimismo, las figuras de niñas y quinceañeras, constantes en su obra, aportan una mirada sobre la vulnerabilidad, la transformación y la protección de la juventud femenina, integrando una dimensión ética al discurso artístico.

Mi Naturaleza estará abierta al público de lunes a viernes, en horario de 9:30 a. m. a 5:30 p. m., consolidándose como una invitación a explorar las fuerzas visibles e invisibles que moldean la identidad y la persistencia del espíritu femenino.

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