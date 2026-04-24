La tarde de este viernes 24 de abril volvió a registrarse una interrupción en el Metro de Santo Domingo, y la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que "no hubo falla" y que la parada —de 10 minutos— debido al "desalojo de un tren que no llevaba pasajeros", una operación que, según la entidad, está contemplada en los protocolos del sistema ferroviario.

No obstante, usuarios y usuarias del Metro indicaron que no fueron informados de la interrupción ni del mantenimiento realizado a un vagón previamente, el cual tuvo una duración de acuerdo la ciudadanía consultada de 15 minutos, en la Línea-2b.

Más allá de la diferencia en los tiempos —10 a 15 minutos—, el incidente de este viernes ocurre apenas cuatro días después de que una falla general paralizara simultáneamente las líneas 1 y 2 del Metro y el Teleférico de Santo Domingo durante la mañana del lunes 20 de abril, afectando a miles de usuarios en plena hora pico.

En aquella ocasión, la OPRET reconoció una falla eléctrica y pidió disculpas a la ciudadanía, mientras organismos como la Digesette debieron desplegar agentes para mitigar el caos vehicular.

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Cuántas personas transporta el Metro

El Metro de Santo Domingo moviliza entre 350,000 y 400,000 personas diariamente, según cifras de las propias autoridades. Para esa cantidad de usuarios, la claridad en la información no es un detalle menor: es parte del servicio. La última información en redes sociales la EMT, tras lo sucedido esta tarde, data de cuatro días cuando se informó sobre la falla del Metro en la Línea 1 y 2, así como la del teleférico.

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