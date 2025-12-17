El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) ha aprobado e invertido más de RD$2,565 millones en investigación científica y desarrollo tecnológico entre los años 2020 y 2025, como parte de una política pública orientada a fortalecer la economía del conocimiento y la innovación en la República Dominicana.

La información fue ofrecida por el ministro, Franklin García Fermín durante el anuncio oficial de la apertura de la convocatoria 2026 del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt), principal instrumento estatal para el financiamiento de proyectos de investigación en universidades y centros especializados del país.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos cinco años el Mescyt ha financiado 376 proyectos de investigación, distribuidos en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, incluyendo salud, medioambiente, agroindustria, energías renovables, ciencias básicas, ingeniería, inteligencia artificial, microelectrónica y semiconductores.

Para el año 2026, el Gobierno prevé una nueva inversión superior a RD$450 millones, destinada a la selección de 70 nuevos proyectos, los cuales serán evaluados mediante concursos públicos por comités de expertos nacionales e internacionales, garantizando criterios de mérito, impacto y pertinencia científica.

Proyectos estratégicos y retorno potencial

Entre los proyectos financiados, García Fermín destacó una investigación avanzada sobre una planta endémica dominicana con potencial aplicación en el tratamiento del cáncer, que ya cuenta con dos patentes registradas y se encuentra en fase preclínica, con resultados positivos en modelos animales.

Según explicó, este tipo de investigaciones no solo tiene un impacto directo en la salud pública, sino que también representa un alto potencial económico, debido a las posibilidades de licenciamiento internacional y comercialización de patentes, lo que podría generar importantes ingresos para el país a mediano y largo plazo.

En el ámbito medioambiental, el Mescyt ha respaldado varios proyectos relacionados con el manejo integral del sargazo, una problemática que afecta de manera recurrente las playas y costas del Caribe. Las investigaciones buscan tanto mitigar su impacto ambiental como explorar usos alternativos, incluyendo la producción de energía y fertilizantes.

Fortalecimiento del capital humano científico

El ministro subrayó que la inversión sostenida en investigación ha permitido fortalecer la Carrera Nacional de Investigadores, que actualmente cuenta con 2,038 científicos dominicanos activos, posicionando a la República Dominicana por encima de países como Bolivia, Paraguay, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua en términos de inversión científica por millón de habitantes.

Indicó que el país registra una tasa aproximada de 185 investigadores por cada millón de habitantes, una cifra que, aunque aún distante de las economías más desarrolladas, refleja avances significativos en la región.

García Fermín reconoció que los RD$2,565 millones invertidos en cinco años aún resultan insuficientes frente a los desafíos del desarrollo nacional, pero afirmó que constituyen una base sólida para seguir ampliando el ecosistema científico dominicano.

“El conocimiento es el principal activo de una nación. Un país puede tener recursos naturales, pero sin investigación y ciencia no hay desarrollo sostenible”, expresó el ministro, al tiempo que hizo un llamado al sector empresarial y productivo a invertir en investigación, innovación y transferencia tecnológica, como ocurre en las economías más competitivas del mundo.

Convocatoria 2026

La convocatoria del Fondocyt 2026 quedó formalmente abierta y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, a las 11:59 de la noche.

Está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación y entidades científicas del país, que deberán presentar proyectos alineados con las prioridades nacionales establecidas por el MESCyT.

Los proyectos seleccionados deberán contribuir de manera directa al desarrollo económico, social, ambiental y tecnológico de la República Dominicana, reafirmando el compromiso del Gobierno de impulsar una economía basada en la innovación y el conocimiento.

