Getty Images Miles de personas han sido evacuadas en Cuba ante la llegada de Melissa.

El huracán Melissa ha llegado a Cuba, tras haber golpeado con gran intensidad a Jamaica, país que ha sido declarado "zona catastrófica" por su primer ministro, Andrew Holness.

El poderoso huracán tocó tierra en los alrededores de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla, en horas de la madrugada de este miércoles con categoría 3 y unos vientos que alcanzaban velocidades de hasta 193 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta ha llegado a Cuba luego atravesar Jamaica este martes como un fenómeno de categoría 5 y con vientos que alcanzaron velocidades de hasta 295 km/h, lo cual lo convirtió en el más fuerte que haya afectado a esta isla caribeña de 2,8 millones de habitantes, donde aún se está haciendo balance sobre los daños que ha dejado a su paso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque el fenómeno se ha debilitado luego de su paso por Jamaica, el NHC ha advertido que la situación sigue siendo "extremadamente peligrosa" y supone "un riesgo para la vida".

También insta a los residentes de Cuba, donde se pronostican hasta 63 cm de lluvia, a buscar refugio de inmediato.

Incluso antes de que el huracán tocara tierra en Jamaica, las lluvias y vientos de Melissa ya habían cobrado 7 vidas: 3 en Jamaica, 3 en Haití y una en República Dominicana.

EPA Los primeros reportes del impacto de Melissa en Jamaica hablan de daños en varias zonas.

La devastación en Jamaica

Los reportes preliminares de daños en Jamaica hablan de afectaciones en al menos seis hospitales, numerosas carreteras inundadas y miles de árboles y postes de luz caídos, pero debido a las dificultades para las comunicaciones y a los cortes de la electricidad, se prevé que no se conozca la magnitud real del desastre hasta dentro de varios días.

"Los informes que hemos recibido hasta ahora incluyen daños en hospitales, viviendas y propiedades comerciales, así como daños en nuestra infraestructura vial", declaró el primer ministro Holness a la cadena estadounidense CNN, reseñó Reuters.

El mandatario afirmó que el gobierno no había recibido ninguna confirmación de víctimas mortales relacionadas con la tormenta, pero dada la fuerza del huracán, "esperamos que haya algunas pérdidas humanas".

Los últimos datos muestran que Melissa no solo es la tormenta más potente en el mundo en lo que va del año, sino que será "la tormenta del siglo" para Jamaica, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las autoridades dicen que Melissa es el huracán más fuerte que haya azotado Jamaica desde que se comenzaron a crear registros hace 174 años.

El récord anterior lo tenía el huracán Gilbert, que golpeó la isla en 1988 y causó 49 víctimas.

Tamisha Lee, presidenta de la Red de Mujeres Productoras Rurales de Jamaica (JNRWP), socia de la organización humanitaria CARE International, dijo que el miedo en la isla "es real pero nuestra preparación nos está ayudando a controlarlo".

Según Lee, las labores de rescate tras la tormenta serán una maratón, no una carrera de velocidad.

BBC

Dado que se esperan grandes daños en la infraestructura, que dejarán las carreteras intransitables, Lee afirma que la JNRWP tendrá dificultades para entregar ayuda a sus miembros. Y sin electricidad, la comunicación también será un problema, añade.

"Basándome en el pronóstico y en lo que hemos estado experimentando desde el domingo por la noche, preveo que los daños serán enormes".

Mike Brennan, director del NHC, declaró a BBC News que después del paso de la tormenta por la isla, el entorno será extremadamente peligroso, con árboles y líneas eléctricas derribadas y daños estructurales significativos, sobretodo en el oeste de Jamaica.

La fauna silvestre también representa una amenaza. Las inundaciones podrían desplazar a los cocodrilos de sus hábitats naturales, según informaron las autoridades sanitarias jamaicanas.

"El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se trasladen a zonas residenciales", declaró la Autoridad Sanitaria Regional del Sureste en un comunicado.

"Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que se mantengan alerta y eviten las inundaciones".

Getty Images Las inundaciones son uno de los mayores riesgos que enfrenta Jamaica.

Camino a Cuba

Melissa abandonó territorio jamaiquino y se espera que toque tierra en Cuba en la madrugada del martes al miércoles.

El medio digital CubaDebate advirtió que aunque Melissa perdió fuerza al pasar por Jamaica, existe el riesgo de que pueda fortalecerse durante su paso por el Caribe y afecte a Cuba con una intensidad mayor.

El medio dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) del país estaban enfocando sus mayores esfuerzos en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla y donde se espera se sienta primero el impacto de Melissa.

Unas 700.000 personas han sido evacuadas antes de la llegada del huracán.

Las autoridades advierten que el sistema dejará lluvias intensas, sobre todo en zonas montañosas, así como una marejada ciclónica significativa en las costas del sureste de la isla.

"El huracán Melissa debe estar afectando el territorio nacional y ya debemos estar sintiendo sus principales influencias, en horas de la tarde a la noche de hoy", dijo en horas de la tarde el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

"Pasará, según los pronósticos, con toda su fuerza por el país en la noche de hoy y en la madrugada de mañana, y estará saliendo en horas de la tarde de mañana miércoles del territorio nacional".

Díaz-Canel dijo que las autoridades se habían preparado para la inminente llegada de la tormenta, pero que esos preparativos solo funcionarían si la gente seguía las recomendaciones de las autoridades.

"Pedimos que una vez más, aprovechando las horas que nos queden para su paso, toda nuestra población esté ubicada en zonas seguras para enfrentar este huracán".

En su último reporte, el NHC advertía que las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin y Las Tunas, y el sureste y centro de las Bahamas estaban bajo alerta de huracán.

En las Bahamas, el siguiente destino de Melissa hacia el noreste, el gobierno ordenó la evacuación de los residentes de la parte sur del archipiélago, mientras que Jamaica, Haití y las islas Turcas y Caicos seguían sufriendo los coletazos del fenómeno.

Melissa se ha caracterizado por un avance particularmente lento de 6 km/h sobre aguas del Caribe, lo cual representa un mayor riesgo debido a que sus fuertes lluvias se mantienen durante más tiempo en la región.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c14pg7jv6yvo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c14pg7jv6yvo.page','title': 'Melissa llega a Cuba como huracán de categoría 3 tras dejar una estela de devastación en Jamaica','author': 'Rafael Abuchaibe – BBC News Mundo','published': '2025-10-29T01:38:09.571Z','updated': '2025-10-29T07:39:14.736Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más