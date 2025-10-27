El huracán Melissa, que alcanzó este lunes la categoría 5 en la escala y que amenaza a Jamaica, continuará generando lluvias sobre la República Dominicana durante los próximos días, advirtió el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, el poderoso huracán se ubica cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 77.8 oeste, a unos 205 km al sur/suroeste de Kingston, Jamaica y a 505 km al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba. Este ciclón se mueve lentamente hacia el oeste a unos 6 km/h.

A pesar de su distancia, Melissa mantiene bastante nubosidad sobre el territorio nacional, acompañada de aguaceros dispersos desde las primeras horas del día, en poblados de Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas, precisó el Indomet.

Durante el resto de la mañana y horas de la tarde, estas precipitaciones se intensificarán en especial sobre localidades de Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

