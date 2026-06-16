Mayoría rechaza que la calificación de homicidio involuntario haga justicia en el caso Jet Set

Las reacciones en redes sociales muestran un amplio rechazo a la calificación de homicidio involuntario en el proceso judicial vinculado a la tragedia del Jet Set.

Diversos sondeos publicadas por medios de comunicación y usuarios han generado cientos de opiniones que cuestionan si esa tipificación penal es suficiente para garantizar justicia a las víctimas.

En una consulta realizada por Acento, a la pregunta: “¿Crees que la calificación de homicidio involuntario es suficiente para hacer justicia a las víctimas del Jet Set?”, el 58 % de los participantes respondió que no, mientras que el 40 % consideró que sí.

Los comentarios de los usuarios reflejan posiciones encontradas, aunque predominan las críticas. Algunos ciudadanos sostienen que la medida resulta insuficiente ante la magnitud de la tragedia y el número de víctimas, mientras que otros entienden que el caso debe ser valorado exclusivamente en los tribunales y conforme a las pruebas presentadas.

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Entre las opiniones compartidas en redes sociales, varios usuarios calificaron la decisión como un agravio a las familias afectadas y expresaron desconfianza en el sistema de justicia.

Otros insistieron en que la responsabilidad debe determinarse dentro del marco legal correspondiente y no en la opinión pública.

La discusión continúa generando debate en plataformas digitales, donde ciudadanos, comunicadores y organizaciones siguen atentos al desarrollo del proceso judicial y a las decisiones que adopten las autoridades en torno a uno de los casos más impactantes de los últimos años en República Dominicana.

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