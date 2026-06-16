Las reacciones en redes sociales muestran un amplio rechazo a la calificación de homicidio involuntario en el proceso judicial vinculado a la tragedia del Jet Set.

Diversos sondeos publicadas por medios de comunicación y usuarios han generado cientos de opiniones que cuestionan si esa tipificación penal es suficiente para garantizar justicia a las víctimas.

En una consulta realizada por Acento, a la pregunta: “¿Crees que la calificación de homicidio involuntario es suficiente para hacer justicia a las víctimas del Jet Set?”, el 58 % de los participantes respondió que no, mientras que el 40 % consideró que sí.

Mayoría rechaza que la calificación de homicidio involuntario haga justicia en el caso Jet Set

Los comentarios de los usuarios reflejan posiciones encontradas, aunque predominan las críticas. Algunos ciudadanos sostienen que la medida resulta insuficiente ante la magnitud de la tragedia y el número de víctimas, mientras que otros entienden que el caso debe ser valorado exclusivamente en los tribunales y conforme a las pruebas presentadas.

Entre las opiniones compartidas en redes sociales, varios usuarios calificaron la decisión como un agravio a las familias afectadas y expresaron desconfianza en el sistema de justicia.

Mayoría rechaza que la calificación de homicidio involuntario haga justicia en el caso Jet Set

Otros insistieron en que la responsabilidad debe determinarse dentro del marco legal correspondiente y no en la opinión pública.

La discusión continúa generando debate en plataformas digitales, donde ciudadanos, comunicadores y organizaciones siguen atentos al desarrollo del proceso judicial y a las decisiones que adopten las autoridades en torno a uno de los casos más impactantes de los últimos años en República Dominicana.

EN ESTA NOTA

Caso Jet Set Jet-Set Redes Sociales República Dominicana

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más