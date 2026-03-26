Mayoría no cree que se desestime el juicio contra Nicolás Maduro

La mayoría de los participantes en una encuesta de Acento respondió que no cree que el juicio contra Nicolás Maduro vaya a ser desestimado, de acuerdo con los resultados difundidos por el medio en su cuenta de X y en su portal digital.

Según los datos publicados en X, el 78.8 % de los usuarios votó por el “No” ante la pregunta “¿Cree usted que el juicio de Nicolás Maduro será desestimado?”, mientras el 21.2 % marcó el “Sí”.

En la encuesta alojada en el portal de Acento, el 69.14 % se inclinó por el “No” y el 27.16 % por el “Sí”, reflejando también una tendencia mayoritaria a descartar una eventual desestimación.

El tema generó además reacciones en redes sociales, con posturas marcadas por lecturas políticas del caso. “Dejen de soñar con eso, que eso no va a pasar”, escribió un usuario en comentarios dirigidos al medio.

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Otros participantes plantearon que el desenlace no dependería exclusivamente del ámbito jurídico. “Es un show para darle ribetes de legalidad… se hará lo que el Ejecutivo determine”, opinó otro usuario, al sugerir que factores políticos influirían en la decisión.

En el intercambio también apareció el debate sobre la existencia —o no— de evidencias suficientes: algunos alegaron que “a nadie lo pueden juzgar sin pruebas” y anticiparon una posible salida por “insuficiencia de pruebas”, mientras otros sostuvieron lo contrario, sin aportar documentación verificable en la discusión.

Resultados de la encuesta

Red Social X: Sí 21.2 % / No 78.8 %

Portal Acento: Sí 27.16 % / No 69.14 %

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