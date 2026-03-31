Mayoría de dominicanos opta por no viajar al interior durante Semana Santa

La mayoría de los dominicanos no tiene previsto trasladarse hacia el interior del país durante el asueto de Semana Santa, lo que sugiere una inclinación a permanecer en sus lugares de residencia en estos días.
De acuerdo con los resultados publicados por Acento en su portal, el 72.73 % respondió que no viajará a los territorios de las provincias, frente a un 21.82 % que indicó que sí tiene planes de hacerlo.
La tendencia se mantuvo en la red social X, donde el 77.4 % señaló que no se movilizará al interior, mientras el 22.6 % expresó que sí realizará algún viaje.
El resultado podría estar asociado a factores económicos, logísticos o a una mayor conciencia sobre la seguridad vial en un período tradicionalmente marcado por un aumento de la movilidad.
La Semana Santa es uno de los momentos de mayor desplazamiento en República Dominicana, especialmente hacia destinos turísticos y comunidades de origen. En el asueto de Semana Santa 2025, 4,446,780 personas se movilizaron por las diferentes autopistas y carreteras del país, de acuerdo con cifras del COE.
Que las personas prefieran quedarse en casa durante el asueto, podrían apuntar a una posible disminución del flujo de viajeros.
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