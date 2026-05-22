En un contexto marcado por los altos índices de violencia intrafamiliar, homicidios, consumo de sustancias y conductas autodestructivas, el psicólogo clínico Amaury Ramírez Rodríguez, creador del proyecto Masculinidad Asertiva, impulsa una propuesta psicoeducativa orientada a transformar la conducta masculina y convertir a los hombres en agentes de cambio social.

Ramírez, escritor de los libros Trascendiendo, Resignificar, Sanar Desde Adentro y Mujer: Sanar Desde Adentro, sostiene que la prevención de la violencia requiere incluir al hombre dentro de las estrategias de intervención social y familiar.

Bajo el lema “Dejando huellas de ternura”, el proyecto promueve el autoconocimiento, la empatía, el autocontrol emocional y la comunicación asertiva como pilares fundamentales para una convivencia sana.

El objetivo es que los hombres aprendan a gestionar sus emociones, resolver conflictos sin violencia y asumir una conducta responsable consigo mismos, sus familias y la sociedad, explicó el especialista, quien también es docente universitario y logoterapeuta.

Datos citados por el proyecto

La iniciativa surge ante una realidad preocupante. Según datos citados por el proyecto, más del 85 % de las personas que consumen sustancias psicoactivas son hombres; el 86 % de los actos suicidas corresponden al sexo masculino; más del 99 % de la población penitenciaria está integrada por hombres y el 92 % de las víctimas de homicidios también son hombres. A esto se suma la persistente violencia contra las mujeres, con decenas de feminicidios registrados cada año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Datos citados por el proyecto

Frente a este panorama, Masculinidad Asertiva desarrolla talleres y conferencias sobre inteligencia socioemocional, manejo de la ira, crianza responsable, resolución de conflictos y sanación de experiencias traumáticas. Entre los temas más abordados destacan la corresponsabilidad parental, la prevención de conductas violentas y la búsqueda de sentido de vida frente a los llamados “vacíos existenciales”.

Para Ramírez, la verdadera fortaleza masculina no reside en la agresividad, sino en la capacidad de actuar con respeto, calma y responsabilidad. Por ello, el modelo de masculinidad que promueve se fundamenta en ocho ejes: autoconocimiento, comunicación asertiva, empatía, responsabilidad, gestión emocional, equidad, propósito de vida y ternura.

Testimonio de la iniciativa

Uno de los testimonios que evidencia el impacto de la iniciativa es el de Miguel, un joven padre de tres hijos que participó en un taller en la UASD de San Juan de la Maguana. Tras reflexionar sobre las dificultades para expresar afecto a sus hijos, decidió cambiar sus hábitos. Meses después relató emocionado que ahora sus hijos corren a abrazarlo cada vez que llega a casa, una experiencia que definió como el inicio de una nueva etapa en su vida.

Aunque el proyecto ha logrado una alta aceptación en instituciones públicas y privadas, sus promotores reconocen que aún enfrentan desafíos culturales, especialmente la creencia de que la ternura y la expresión emocional disminuyen la masculinidad. Sin embargo, afirman que cada vez más hombres comprenden que la igualdad, el respeto y la gestión saludable de las emociones son herramientas para fortalecer su bienestar y sus relaciones.

Con la meta de expandirse a todo el territorio nacional, Masculinidad Asertiva busca apoyo de instituciones públicas y privadas para desarrollar la campaña psicoeducativa “Hombres Hablemos”, destinada a empresas, centros educativos, organizaciones comunitarias y espacios deportivos.

Controla tu ira, elige tu mejor versión. Ser asertivo es ser fuerte sin necesidad de lastimar. Pedir ayuda es un acto de valor, es el mensaje que Amaury Ramírez dirige a los hombres dominicanos, convencido de que la prevención y la educación son claves para reducir la violencia y construir una sociedad más justa y pacífica.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más