Un incremento del flujo vehicular se registró durante las festividades de Nochebuena y Navidad, con cerca de medio millón de vehículos adicionales movilizándose hacia ciudades del interior en comparación con años anteriores.

Datos ofrecidos por RD Vial indican que entre el 20 y el 27 de diciembre transitaron por los peajes nacionales un total de 2,366,699 vehículos, lo que representa un aumento de 452,778 unidades respecto al año previo.

En el mismo período de las festividades navideñas de 2023, la movilización vehicular alcanzó 1,581,610, mientras que en igual lapso de diciembre de 2024 se contabilizaron 1,913,921 vehículos.

La comparación interanual refleja un crecimiento del 24 % en el tránsito por los peajes, según las cifras oficiales suministradas por la entidad.

RD Vial también reportó que solo durante los días 24 y 25 de diciembre circularon 460,017 vehículos, lo que supone 102,966 más que en las mismas fechas del año anterior.

Este comportamiento representa un aumento del 29 % en la circulación vehicular durante los días centrales de las celebraciones navideñas.

