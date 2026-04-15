Matos Corredores de Seguros anunció la designación de Manuel José Matos Escoto como vicepresidente ejecutivo, en una decisión orientada a fortalecer la estructura de liderazgo de la empresa.

Con este nombramiento, el ejecutivo asume funciones enfocadas en la dirección estratégica del negocio, con énfasis en la relación con clientes y aliados, así como en la identificación de nuevas oportunidades y la proyección de la firma a largo plazo.

Matos se integró a la empresa en 2010 y desde entonces ha ocupado diversas posiciones, incluyendo oficial, ejecutivo de negocios y gerente de Seguros Médico Internacional. Posteriormente fue promovido a director de Seguros de Personas y director ejecutivo, roles desde los cuales participó en procesos internos y en el desarrollo de la estructura organizacional.

También ha formado parte por más de una década de la directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), y desde 2016 se desempeña como Network Country Manager en República Dominicana para WTW, en el marco de la relación entre ambas organizaciones.

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El presidente de la firma, Manuel O. Matos G., indicó que el nuevo vicepresidente ejecutivo ha mostrado criterio, responsabilidad y orientación al servicio en su trayectoria dentro de la empresa.

La compañía señaló que la designación responde a una visión de continuidad en su liderazgo y al fortalecimiento de su capacidad de gestión.

Matos Corredores de Seguros es una firma dominicana fundada en 1995, con presencia en varias ciudades del país y dedicada a la intermediación y asesoría en seguros.

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