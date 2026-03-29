Este domingo, en el Parque Independencia, fue leído el Manifiesto de Solidaridad del Pueblo Dominicano con Cuba, en un acto encabezado por Roberto Payano, donde se reafirmaron los lazos históricos de hermandad entre ambas naciones.
El documento destaca a Cuba como una nación libre, independiente y soberana, y denuncia los bloqueos económico, comercial, financiero y petrolero impuestos por Estados Unidos, señalando que estas medidas impactan directamente la calidad de vida del pueblo cubano.
Imágenes del acto
Durante la lectura, también se resaltó la solidaridad internacional de Cuba, especialmente a través de brigadas médicas que han prestado asistencia en distintas regiones del mundo, así como sus avances en el ámbito científico y de la salud.
Como parte de la iniciativa, los organizadores convocaron a jornadas nacionales de apoyo que incluirán donaciones de alimentos, medicamentos, equipos médicos y paneles solares. La primera de estas actividades fue anunciada como un acto simbólico de respaldo al pueblo cubano.
El manifiesto concluye con un llamado a la unidad y a la solidaridad entre los pueblos de República Dominicana y Cuba, al tiempo que rechaza de manera enfática las sanciones internacionales.
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