Magín Díaz juramenta a Nelson Arroyo como director de Aduanas

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó hoy al nuevo director general de Aduanas, Nelson Arroyo, quien fue designado en esa posición por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 3-26.

La juramentación fue realizada en la sede de la Dirección General de Aduanas, donde el ministro deseó éxitos en sus funciones al nuevo director, a quien le planteó la necesidad de seguir profesionalizando la entidad.

Tras ser juramentado en la posición, Arroyo agradeció al presidente Abinader la designación y se comprometió a trabajar para el fortalecimiento institucional y la mejora en el sistema de recaudación aduanal.

Arroyo se desempeñó como vicepresidente del Seguro Reservas y fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante el período 2020–2024.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados. Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.

Arroyo sustituye en el cargo a Eduardo-Yayo-Sanz Lovaton, quien fue nombrado nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

En el acto de juramentación estuvo presente el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entre otros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más