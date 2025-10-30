El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 establece que los Gobiernos deben garantizar el acceso universal a energía asequible, segura, sostenible y moderna antes del 2030 para toda la población.

Sin embargo, un informe del Ministerio de Energía y Minas señala que aún existen 64,144 viviendas sin acceso a energía eléctrica del tendido público, lo que representa un 1.72 % del total nacional (3,726,936).

El 2024 cerró con 2,008,964 clientes en las empresas distribuidoras de electricidad. El acceso a redes convencionales o fuentes renovables dependerá de la ubicación, la cantidad de personas de la comunidad y los recursos naturales. El Gobierno ejecuta diferentes proyectos de electrificación rural para cerrar la brecha de más de 60,00 hogares fuera del SENI. La energía se obtenía principalmente a través de combustión (madera, velas, lámparas de aceite) para luz y calor. A República Dominicana se le ha destacado los avances en el desarrollo de energías renovables, especialmente en la generación solar. El acceso a la energía es visto como un derecho habilitador, necesario para reducir la pobreza, mejorar la salud, permitir la educación y promover el desarrollo económico local. La mayoría de las personas entrevistadas por Acento dijeron usar la televisión, luego de tener acceso a electricidad, como medio de entretenimiento.

En la comunidad de El Cuey, reside Rosa Amelia de la Cruz, quien, a sus 65 años, nunca había tenido acceso al servicio eléctrico.

