Una patana cargada de cervezas se accidentó este jueves en la avenida Prolongación 27 de Febrero, próximo a la Plaza de la Bandera, provocando caos vehicular y una escena de desorden cuando varias personas comenzaron a llevarse parte de la mercancía que quedó esparcida en la vía.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y reportes preliminares de medios locales, el vehículo, perteneciente a la Cervecería Nacional Dominicana, perdió parte de su carga en la zona, lo que atrajo rápidamente a transeúntes y conductores que se acercaron para recoger cajas y botellas de cerveza.

En las imágenes se observa a varias personas cargando guacales y cajas, mientras otros ciudadanos permanecían alrededor del camión accidentado. La situación generó un entaponamiento considerable en el tramo, una zona de alto flujo vehicular del Distrito Nacional.

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Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni se ha informado oficialmente sobre la magnitud de los daños materiales provocados por el accidente.

Tampoco se conocen declaraciones formales de la Cervecería Nacional Dominicana ni de las autoridades competentes sobre el incidente, las circunstancias en que ocurrió el accidente o las medidas que serán adoptadas para retirar la mercancía y normalizar el tránsito.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más