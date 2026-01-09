La Policía Nacional informó este viernes de que fue localizado sano y salvo un menor de 12 años residente en el sector Barrio Lindo, en La Vega, reportado como desaparecido a través de una publicación en redes sociales, sin que existiera una denuncia formal ante las autoridades.

Tras detectar la información difundida en plataformas digitales, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) iniciaron las indagatorias correspondientes, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, que precisó que la madre del menor confirmó el jueves en la tarde que su hijo había sido localizado.

De acuerdo con la mujer, el menor salió de su residencia con destino a un centro educativo cercano, sin embargo, posteriormente fue notificada por el plantel escolar de que el menor no se presentó a recibir docencia, lo que generó la alerta sobre su paradero.

La madre indicó que el menor se trasladó de manera voluntaria a la provincia de Santiago, donde permanecía en casa de un familiar, motivado por una situación personal que le generó molestia.

La información fue confirmada durante el proceso de verificación policial, tras lo cual la madre se trasladó al lugar para buscarlo.

La Policía Nacional precisó que el menor se encuentra en buen estado de salud y bajo el cuidado de su madre.

