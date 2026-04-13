Las recientes lluvias que azotaron Santo Domingo dejaron un saldo de pérdidas materiales y una creciente desesperación entre los residentes de la calle Ángel Severo Cabral, en el sector Ensanche Quisqueya, quienes denuncian que cada aguacero convierte su comunidad en una zona de riesgo sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Keilis, conocido en el barrio como "El Rubio" y propietario del colmado que lleva su apodo, fue uno de los más afectados. Las aguas inundaron su negocio y arruinaron arroz y otros productos básicos, con pérdidas que estima en alrededor de RD$20 mil. "Uno trabaja duro para perderlo todo cada vez que llueve", lamentó.

Pero los daños no se limitaron al comercio. Vehículos estacionados en la zona también resultaron afectados, al igual que varias viviendas del sector, cuyos propietarios reportaron deterioro en sus estructuras tras el paso del agua.

Vecinos del Ensanche Quisqueya denuncian que las aceras y paredes se electrifican durante las lluvias, un peligro que las autoridades han ignorado pese a múltiples reportes.

Un peligro silencioso: aceras y paredes electrificadas

Lo que más alarma a los vecinos va más allá de las pérdidas económicas. Una residente denunció que, durante las inundaciones, las aceras y las paredes se electrifican, representando un grave riesgo para quienes transitan por la zona. Según relató, ha reportado esta situación en múltiples ocasiones ante las autoridades competentes, sin recibir respuesta ni solución alguna.

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"Eso es una bomba de tiempo. Cualquier día hay una tragedia aquí", advirtió la mujer, visiblemente frustrada.

Hartazgo comunitario

Lo que más alarma a los vecinos va más allá de las pérdidas económicas. Una residente denunció que, durante las inundaciones, las aceras y las paredes se electrifican

Los comunitarios del Ensanche Quisqueya dicen estar agotados de presentar quejas que caen en el vacío. Cada temporada de lluvias repite el mismo ciclo: inundaciones, daños, denuncias y silencio institucional.

Los residentes exigen la intervención urgente de las autoridades municipales y de las entidades responsables del mantenimiento del alcantarillado y las redes eléctricas, antes de que la situación derive en una tragedia humana.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más