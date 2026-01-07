Llaman a participar en parada cívica contra la fusión del Minerd y Mescyt

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y el Frente Universitario Renovador FUR, llamaron a participar en una parada cívica contra la fusión Minerd-Mescyt este Jueves 8 de enero a las 4:00PM en el Parque Independencia.

Ambas organizaciones califican como improcedente la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que la medida afectaría negativamente el sistema educativo nacional y desviaría recursos destinados a la educación preuniversitaria.

Sostienen que la fusión no reduciría gastos ni mejoraría la eficiencia ni los aprendizajes, y que, por el contrario, complejizaría la gestión del Minerd al integrar la educación superior en una misma estructura administrativa.

Para los integrantes del Frente Universitario Renovador (FUR), la fusión de ambas entidades educativas constituye un proyecto peligroso, regresivo y contrario a los intereses de la comunidad universitaria y del sistema educativo dominicano.

Advierten que ese plan, presentado como una supuesta racionalización del Estado, podría convertirse en un instrumento para el despojo de la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Afirman que la autonomía universitaria, consagrada en el Estatuto Orgánico y en la propia Constitución, es una conquista histórica del pueblo dominicano. Colocar toda la política educativa bajo un solo mando ministerial abriría las puertas a una injerencia directa sobre la vida interna de nuestra Primada de América, limitando su capacidad de autogobierno, planificación académica y gestión presupuestaria.

Expresan que el Minerd y el Mescyt tienen misiones diferentes y complementarias y que la educación dominicana requiere coordinación interinstitucional, pero con respeto a las competencias de cada nivel, sobre todo a la formación de más de dos millones de estudiantes preuniversitarios que no puede manejarse con los mismos criterios que la educación superior, la ciencia y la tecnología.

La parada cívica es convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD), para este Jueves 8 de enero, a partir de las 4:00PM en el Parque Independencia.

