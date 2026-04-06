La Línea 2C del Metro de Santo Domingo, inaugurada el 24 de febrero de 2026, continúa operando con horario intermitente bajo el esquema temporal implementado durante la denominada “marcha blanca”, pese a que el Gobierno había informado que esta fase concluiría después de Semana Santa 2026.

La extensión con un tramo reportado de 7.3 kilómetros entre la estación María Montez (kilómetro 9 de la autopista Duarte) y la terminal en la entrada de Los Alcarrizos, fue presentada como una obra clave para aliviar la congestión en ese corredor del Gran Santo Domingo y beneficiar a comunidades de Santo Domingo Oeste.

Horario temporal anunciado en la inauguración

De acuerdo con la información divulgada al inicio de operaciones, el servicio quedó establecido en dos tandas:

Lunes a sábado:

06:00 a.m. – 10:00 a.m.

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4:00 p.m. – 8:00 p.m.

Domingos y feriados:

10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Las autoridades también comunicaron que, durante la “marcha blanca”, la Línea 2C sería gratuita hasta Semana Santa. Dicha semana concluyó este domingo 5 de abril, por lo que hoy, lunes 6 de abril de 2026 usuarios esperaban el paso a un esquema más regular; sin embargo, el funcionamiento por tandas se mantiene y se reclama una explicación oficial sobre la fecha de entrada a operación normal.

¿Cuándo inicia la operación en horario regular (como el resto del Metro)?

Hasta el momento usuarios y parte de las autoridades pertinentes desconocen cuando va a operar de manera normal, mientras en las redes sociales los ciudadanos continúan con las quejas por dicho horario de apertura y transborde de un tren a otro en el tramo de dicha línea.