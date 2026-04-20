Usuarios y usuarias de Acento.com.do informan que este lunes, desde primeras horas, no están funcionando las estaciones claves de la Línea 1 del Metro, desde la Mamá Tingó hasta la Máximo Gómez, causando gran preocupación y caos vehicular.

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