Liam Rodríguez, un joven de 22 años de ascendencia dominicana, se graduó con los máximos honores en Ingeniería Nuclear en una universidad de Estados Unidos, donde también recibió reconocimientos por su desempeño académico.
La Ingeniería Nuclear es una de las disciplinas científicas con mayores exigencias técnicas y académicas, al abarcar áreas relacionadas con la física, la energía y la tecnología nuclear.
Rodríguez nació en una base naval de Virginia mientras su madre, Bianka Rodríguez, oriunda de Santiago de los Caballeros, prestaba servicio activo en la Marina de Estados Unidos. Su padre, Daniel Gay, es veterano y miembro de las Fuerzas Especiales de esa institución militar.
Según la información difundida por sus familiares, tanto su madre como su padre participaron en distintas misiones internacionales durante sus carreras militares.
La trayectoria de Rodríguez está vinculada a una familia con tradición de servicio en las fuerzas armadas estadounidenses. Su graduación se produce tras completar una de las carreras de mayor especialización dentro del campo de la ingeniería.
Compartir esta nota