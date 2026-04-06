El profesional de la medicina y el derecho Leonardo Andújar Záiter planteó la necesidad de que el nuevo Código Penal contemple la creación de tribunales penales especializados para conocer los casos de presunta negligencia médica en la República Dominicana.

Médico-abogado y magíster en derecho médico, Leonardo Andújar Záiter

Andújar Záiter, destacado por su experiencia en el abordaje de estos procesos, sostuvo que esta medida constituye una necesidad y no una opción, ante los desafíos que presenta la correcta interpretación del ejercicio médico en el ámbito judicial.

Error en el castigo

Explicó que uno de los principales problemas radica en la confusión entre complicaciones clínicas propias de la práctica médica y conductas que realmente configuran un delito, lo que, a su juicio, ha derivado en decisiones judiciales que castigan de forma errónea el ejercicio profesional.

“No todo error es negligencia médica, y no toda muerte es responsabilidad penal”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de criminalizar indebidamente a los profesionales de la salud.

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El especialista indicó que, más allá de la penalización, existe una problemática vinculada a la interpretación incorrecta del acto médico, lo que impacta directamente en la calidad de las decisiones judiciales.

Necesitad de capacitación

Ante este escenario, reiteró la importancia de establecer tribunales con jueces capacitados en ciencias de la salud, capaces de analizar pruebas periciales complejas y diferenciar entre eventos inevitables y actuaciones reprochables.

Señaló que esta propuesta no busca otorgar privilegios al sector salud, sino garantizar una justicia más precisa y acorde a la naturaleza técnica de estos casos.

“El objetivo es que las decisiones se basen en criterios científicos y jurídicos adecuados, que permitan distinguir con claridad entre lo que corresponde a una complicación médica y lo que realmente constituye negligencia”, concluyó.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más