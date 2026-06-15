La Policía Nacional informó este lunes de que persigue a Julio Francisco Núñez Villa, señalado como el presunto autor de la muerte por heridas de bala del raso policial Gerson Núñez Rosario, de 31 años, durante un hecho ocurrido la tarde del domingo en una banca de apuestas del sector La Capitalita, del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agresor irrumpió en el establecimiento y, sin mediar palabras, realizó varios disparos contra el agente, ocasionándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Las pesquisas realizadas por agentes de la División de Investigación de Homicidios establecen que el hecho estaría relacionado con viejas rencillas personales entre ambos, luego de que Núnez Rosario hiriera de bala al presunto agresor en un incidente ocurrido el pasado 4 de mayo en el sector Cumajón, de Nagua.

Durante el proceso de investigación, fueron entrevistados testigos y varias personas fueron conducidas para fines de investigación, mientras técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena.

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La Policía Nacional exhortó a Julio Francisco Núñez Villa a entregarse por la vía que considere pertinente para responder ante la justicia por el hecho que se le atribuye, al tiempo que aseguró que continuará las labores de localización hasta lograr su captura.

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