La Policía Nacional informó este martes que fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del Ministerio Público el agente de la institución involucrado en el incidente en el que luego perdió la vida Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años, tiroteado durante una intervención policial realizada el jueves 25 de diciembre en el sector Pekín de la ciudad de Santiago.

El segundo teniente Vicente Encarnación Jersin fue remitido bajo custodia policial, junto a su arma de reglamento, al Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago, donde fue investigado en relación con las circunstancias en las que se produjo el disparo que ocasionó la muerte del joven.

La institución recordó que el fallecimiento del joven se produjo este lunes 29 de diciembre de 2025, mientras recibía atenciones médicas, a consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, conforme a la certificación médica oficial.

La víctima había permanecido ingresada en distintos centros de salud desde el día del hecho.

El incidente se produjo cuando miembros de la Policía Preventiva realizaban labores de disuasión de una fiesta clandestina en la vía pública, contexto en el que se registró una situación irregular resultando además herido un oficial policial.

No obstante, las circunstancias específicas relacionadas con el uso del arma de fuego quedaron bajo investigación del Ministerio Público, órgano competente para determinar posibles responsabilidades, añadió la Policía en una nota.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, y aseguró que colaboró de manera plena con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de este lamentable hecho.

