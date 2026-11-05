La exponente urbana dominicana Denisse Michelle Tejeda, conocida artísticamente como La Perversa, figura entre las artistas nominadas a la edición 2026 de los Premios HEAT, uno de los reconocimientos de la música latina que reúne a intérpretes y figuras destacadas de la industria musical.

La cantante criolla obtuvo una nominación en la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano, distinción que reconoce la presencia de los exponentes del género urbano del país en la escena musical, y otra en Fandom del Año por su comunidad Vibraperversa.

Con estas nominaciones, la intérprete urbana suma una nueva participación en estos premios latinos y destaca también por el respaldo de sus seguidores, quienes forman parte de la comunidad que acompaña su carrera artística.

Durante 2026, La Perversa ha mantenido una activa agenda musical con el lanzamiento de diferentes sencillos y proyectos. Entre sus estrenos figura "Pégate a Mí", presentado a principios de año, así como "Toma", una colaboración con Braulio Fogón publicada en febrero. Posteriormente, el 15 de abril estrenó Scorpion, un proyecto musical de 10 canciones con el que amplió su repertorio dentro del género urbano.

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En julio, la artista presentó "No Me Llames", un sencillo en el que fusiona el dembow con sonidos electrónicos, mientras que en agosto lanzó "Mona", una tiradera a la también urbana La Más Doll y alcanzó repercusión en plataformas digitales, superando los 2.6 millones de reproducciones en YouTube, de acuerdo con reportes publicados en septiembre. La canción también logró posicionarse en las tendencias musicales de República Dominicana y Panamá.

Premios HEAT

Los Premios HEAT, creados en 2014 por la ejecutiva colombiana Diana Montes y celebrados por primera vez el 4 de junio de 2015, son galardones dedicados a reconocer y destacar el talento de la música latina en sus diferentes géneros.

La iniciativa surgió con el propósito de crear una plataforma de premiación para artistas latinoamericanos desde la propia región, con categorías en las que el público tiene participación mediante votaciones.