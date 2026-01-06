El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió de manera extraordinaria este martes 6 de enero para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que califican como "acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta', para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

