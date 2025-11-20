Perla Figuereo, de 25 años y oriunda de Santiago de los Caballeros, se coronó ganadora del reality de Netflix, Juego del calamar: el desafío (Squid Game: The Challenge) y recibió un premio de 4.56 millones de dólares tras competir entre 455 participantes.

Durante la final, la joven dominicana, que compitió junto a su hermano Jeffrey Figuereo (jugador 283), aseguró que su triunfo responde al sacrificio y la confianza que él mostró al cederle un pase en el juego de canicas.

En la prueba decisiva, la competencia quedó entre Perla y otros tres finalistas: Vanessa Clements (17), Steven Jones (183) y Dajah Graham (302), y se definió con el clásico juego Luz Roja, Luz Verde.

Tras el anuncio del ganador, Perla expresó que ya podrá ayudar a su familia y que “la pequeña Perlita del Bronx y de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, es multimillonaria”.

Al término del episodio emitido el martes 18 de noviembre, la ganadora visitó la casa familiar en Santiago, donde se reencontró con su hermano Jeffrey.

Según su perfil, Figuereo trabaja como modelo con la agencia Storm LA y ha colaborado con la marca Rare Beauty.

El concurso, estructurado en nueve episodios, planteó una serie de desafíos físicos y estratégicos en los que los participantes compiten por el gran premio.

La primera temporada del formato en 2023 tuvo como ganadora a Mai Whelan (jugadora 287).

La producción anunció convocatoria abierta para Estados Unidos y Reino Unido para la próxima temporada, solicitando a interesados enviar un video de un minuto explicando por qué desean integrar los 456 jugadores de la siguiente edición.

