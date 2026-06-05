La Cámara de Diputados informó este viernes de que iniciará la próxima semana la segunda discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, tras haber aprobado la iniciativa en primera lectura el pasado 20 de mayo.

En un comunicado, la cámara baja señaló que la propuesta mantiene sin modificaciones la cesantía laboral e incluye la modalidad del teletrabajo dentro del marco legal, establece un mínimo de 14 semanas pagadas para la licencia por maternidad, amplía el tiempo de las licencias por matrimonio y fallecimiento de familiares, entre otras normativas.

Asimismo, precisó que la iniciativa no fue conocida esta semana debido a la suspensión de la sesión convocada para el martes, con motivo de la visita oficial al Congreso Nacional de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, lo que obligó a reajustar la agenda legislativa de la Cámara de Diputados.

La decisión fue consensuada entre los voceros de los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados y los miembros de la Comisión Coordinadora.

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Sin embargo, existe el compromiso de los legisladores de conocer y aprobar la iniciativa la próxima semana.

El sector empresarial ha critico el proyecto, tras señalar que "lejos de modernizar" el marco normativo "representa un retroceso" y desconoce "importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere".

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