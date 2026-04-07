A un año de la tragedia que dejó 236 muertos, el lugar donde funcionaba la discoteca Jet Set se transforma esta noche en un altar de memoria.

Cientos de personas aguardan para encender las velas colocadas justo al frente de donde colapsó el techo de la discoteca Jet Set.

La vigilia ha sido convocada por el Movimiento Justicia Jet Set en las ruinas del centro nocturno, sobre la avenida Independencia, en el tramo cerrado al tránsito entre las calles San Juan Bautista y Núñez de Cáceres.

Donde antes sonaba la música, esta noche ya solo se escuchan rezos, llantos contenidos y los nombres de los 236 fallecidos. Flores, fotos y cruces son signos de resiliencia. Ahora, el silencio pesa más que los escombros.

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La Alcaldía del Distrito Nacional cerró varias calles de la zona desde el lunes 6 hasta el jueves 9 de abril para garantizar el desarrollo de los actos conmemorativos que comienzan esta noche.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más