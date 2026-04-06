El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un peritaje técnico especializado y la extracción de datos de un teléfono celular, como parte de las diligencias en el proceso que se sigue por el caso Jet Set.

La decisión está contenida en un auto emitido por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente una solicitud presentada por la defensa de los imputados, orientada a incorporar nuevas pruebas en la fase preparatoria.

El tribunal dispuso que un equipo de ingenieros realice un peritaje estructural con el propósito de evaluar las condiciones del concreto y el acero, determinar posibles fallas en la edificación, así como establecer si factores externos o de origen humano incidieron en el colapso. Para estos fines, se otorgó un plazo de 30 días hábiles.

Entre las evaluaciones autorizadas figuran análisis de carbonatación del concreto, estudios petrográficos, pruebas de resistencia de materiales, mediciones de corrosión en estructuras metálicas, ensayos de carga en vigas y exámenes microscópicos, entre otros aspectos técnicos.

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En la misma resolución, el juez ordenó al Ministerio Público remitir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) un teléfono celular Galaxy A12, a los fines de realizar una extracción completa de su contenido, como parte de las diligencias probatorias solicitadas.

Sin embargo, el tribunal declaró inadmisible la solicitud de extracción de videos de cámaras de seguridad, al establecer que estos ya habían sido previamente depositados por el órgano acusador, por lo que la petición carecía de objeto.

La resolución también acredita a un consultor técnico propuesto por la defensa, con el objetivo de acompañar el proceso pericial, y establece que la ejecución de estas diligencias estará a cargo de la parte solicitante.

El tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, en una etapa clave en la que se pondera la pertinencia de las pruebas antes de un eventual juicio de fondo.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más