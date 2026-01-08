El presidente Luis Abinader, designó al doctor Julio César Landrón de la Rosa como el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución de Mario Lama.

La designación de Landrón mediante el decreto número 6-26, se da luego de que Mario Lama quien estuvo en el cargo desde el 16 de septiembre de 2024 con la emisión del decreto 537-24, renunciara a su puesto.

El presidente de la República Luis Abinader comenzó el año 2026 con nuevos cambios dentro de su gabinete.

Ha realizado movimientos en los ministerios de la Vivienda, de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Impuestos Internos, Seguros Banreservas, Agricultura, Ministerio de la Mujer y Supérate.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más