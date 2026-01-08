El presidente Luis Abinader, designó al doctor Julio César Landrón de la Rosa como el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), en sustitución de Mario Lama.
La designación de Landrón mediante el decreto número 6-26, se da luego de que Mario Lama quien estuvo en el cargo desde el 16 de septiembre de 2024 con la emisión del decreto 537-24, renunciara a su puesto.
El presidente de la República Luis Abinader comenzó el año 2026 con nuevos cambios dentro de su gabinete.
Ha realizado movimientos en los ministerios de la Vivienda, de Industria, Comercio y Mipymes, la Dirección General de Impuestos Internos, Seguros Banreservas, Agricultura, Ministerio de la Mujer y Supérate.
Compartir esta nota