Juana Mercedes de Brioso, de Monte Plata, obtuvo el primer lugar de la undécima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2026, por su labor en favor de las comunidades.

La ceremonia, organizada por el Banco BHD, se celebró este miércoles en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

Los segundos lugares fueron otorgados a la hermana Audelia Rodríguez Argueta, de Azua, y a Flor María Sepúlveda, de Villa Altagracia.

Las tres galardonadas forman parte de un grupo de 11 mujeres reconocidas por sus iniciativas en áreas como educación, salud, inclusión, cultura, protección ambiental, desarrollo productivo y acción social.

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Juana Mercedes de Brioso, líder comunitaria y agricultora, ha dedicado décadas a promover los derechos, la organización y la autonomía económica de las mujeres rurales.

Entre sus aportes se destacan iniciativas de formación, desarrollo productivo y acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables.

Las demás seleccionadas fueron Ada Alba Drullard y Jennifer Inmaculada Ramos Concepción, de Santo Domingo; Adela Matos Cuevas de Florián, de Independencia; Antigua Melania Martínez Santos, de Salcedo; Hada Mirelis Ciprián Montero, conocida como Maleli, de Azua; y María Amelia “Beba” Finke Brugal, de Puerto Plata.

Durante la ceremonia también se rindieron homenajes especiales a sor María Carmen Veiga y Camelia Ureña, por sus trayectorias de servicio a poblaciones vulnerables.

Aumentan los premios económicos

Durante el acto, Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, anunció un aumento en los premios económicos que reciben las galardonadas.

Con este incremento, la ganadora del primer lugar recibirá RD$1.5 millones, mientras que cada una de las dos ganadoras del segundo lugar obtendrá RD$1 millón.

Las demás seleccionadas recibirán RD$500,000 cada una.

Como parte del programa, las galardonadas también recibirán acompañamiento y formación para fortalecer sus proyectos y ampliar su impacto en las comunidades.

Según los organizadores, más de 5,000 personas han recibido capacitación mediante esta iniciativa.

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo se celebra desde 2014. En sus once ediciones ha recibido más de 800 postulaciones y reconocido a 122 mujeres de distintas partes de República Dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más