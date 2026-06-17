El profesor Juan Santiago fue electo director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, tras obtener un contundente 88 % de los votos en el proceso electoral universitario.

El resultado consolida su liderazgo dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y representa un voto de confianza a una visión de gestión enfocada en la excelencia académica, el fortalecimiento institucional y el impulso de la investigación.

Durante la campaña, Santiago promovió una agenda orientada a la modernización de la escuela, la actualización curricular y una mayor vinculación entre la academia y los desafíos nacionales.

Al agradecer el respaldo recibido, afirmó que este resultado constituye un compromiso para trabajar con apertura, responsabilidad y dedicación en favor de estudiantes, docentes y egresados.

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Una nueva etapa para Ciencias Políticas

Con este amplio mandato, Juan Santiago iniciará una nueva etapa al frente de la Escuela de Ciencias Políticas, con el objetivo de fortalecer la calidad académica y contribuir a la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo democrático e institucional del país.

Su elección se produce en el marco de los comicios celebrados este miércoles en la UASD, donde la comunidad universitaria escogió a sus nuevas autoridades para el próximo período de gestión.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más