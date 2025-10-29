El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, respondió hoy a los señalamientos del dirigente político Rafael Paz, quien manifestó un supuesto uso político de la figura del oficial, además de calificar la justificación del uso de recursos expresada por el titular del COE como una “manipulación”.

Tras los cuestionamientos hechos por Paz, Méndez realizó una publicación en su cuenta de Instagram respondiéndole al presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, en el que aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas al reaccionar ante un comentario que cuestionaba la inversión estatal destinada a salvar vidas.

En ese sentido, explicó que su intención fue rechazar esa postura, recordando que la política del presidente Luis Abinader se basa en la humildad y la sencillez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Pensé en mis hijos y en que ninguna vida puede medirse en dinero”, expresó Méndez en una conversación previa, al referirse a la importancia de destinar todos los recursos necesarios para preservar la vida humana.

Posteriormente, durante una entrevista en el programa El Show del Medio Día, Paz reaccionó a las palabras del titular del COE, afirmando que se trataban de una manipulación y que prefiere creer que “se lo pusieron a decir”.

En el video publicado, el general retirado respondió directamente a Paz y afirmó que nunca ha sido manipulado ni lo permitirá.

“Mi trabajo por más de 20 años ha sido preservar vidas, responder ante emergencias y coordinar la recuperación temprana. No estoy para debatir, sino para servir”, señaló.

El general retirado subrayó que no busca enemistarse con nadie y que su labor está al servicio de todos los ciudadanos.

“Debo trabajar para todos, incluyéndolo a usted; y si un día me toca servirle, quiero que sea de la mejor manera posible”. Juan Manuel Méndez, director del COE.

Méndez recordó además que en 2020 solicitó su retiro militar voluntario y que actualmente continúa su labor con el mismo compromiso cívico. “Todos los recursos siempre deberán ser destinados para eso, para preservar la vida y amar al prójimo, como manda Dios”.

En el texto que acompañó su publicación, el general retirado insistió en que su accionar se guía por sus principios y valores personales.

“Para manipular a Juan Manuel Méndez García, solo Dios. Ahora es momento de unir voluntades y salvar vidas”, escribió.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más