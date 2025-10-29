El Ministerio Público en Santiago habría solicitado medida de coerción contra el ciudadano Alexander Ramón Peña Henríquez investigado por presunta violación a la ley 136-06, sobre protección del menor y 137 de trata de personas.

Peña Henríquez se entregó a las autoridades con la mediación del médico y exministro de Salud Pública Plutarco Arias, según informó la Policía en Santiago.

El ciudadano era buscado con orden judicial tras la difusión de un video en redes sociales donde quedó registrado, según las autoridades, cuando solicita a una mujer gestionar la entrega de una menor de entre ocho y diez años, ofreciendo sumas de entre RD$ 15, 000.00 y RD$ 20,000.00.

"El imputado enfrenta cargos por presunta violación de los artículos 334 y 410 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97; el artículo 396 de la Ley 136-03, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; y la Ley 137-07 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en perjuicio del Estado Dominicano", se lee en una nota enviada por las autoridades de manera oficial.

De manera extraoficial, se ha manejado la información de que Peña Henríquez es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más