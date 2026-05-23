Las autoridades investigan la muerte de Maycol Medina, un joven que falleció luego de caer desde el techo de un motel ubicado en la calle Padre Ayala, en el municipio cabecera de San Cristóbal.

De acuerdo con informaciones preliminares, Medina presuntamente se habría lanzado desde la parte superior del establecimiento, luego de una situación aún no esclarecida que es investigada por las autoridades competentes.

Indagan circunstancias previas al hecho

Reportes sobre el caso indican que el joven habría estado bajo los efectos del alcohol y que, antes del desenlace, presuntamente sostuvo una discusión con la persona que lo acompañaba. Sin embargo, hasta el momento no se ha ofrecido una versión oficial definitiva sobre las circunstancias que provocaron la caída.

Miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar y aseguraron el área mientras se esperaba la llegada del médico legista y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias iniciales.

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Caso permanece bajo investigación

Las autoridades deberán establecer si la muerte de Medina estuvo relacionada con una decisión voluntaria, un accidente u otro elemento previo al hecho.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre la persona que acompañaba al joven ni sobre los resultados preliminares de la investigación.

La muerte de Maycol Medina ha causado pesar en la zona, mientras familiares y allegados esperan que el caso sea esclarecido por los organismos correspondientes.

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