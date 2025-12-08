El padre Rogelio Cruz reiteró hoy, 8 de diciembre, su compromiso de mantener viva la memoria de las víctimas y afirmó que para muchos familiares “no habrá Navidad”, tras 8 meses desde la tragedia.

Cruz explicó que la comunidad ha presentado propuestas formales a la Presidencia, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, y a legisladores para que el espacio junto al Jetset deje de estar abandonado y se convierta en un área de dignificación para los seres queridos.

1 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 2 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 3 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 4 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 5 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025 6 de 6 | JetSet - Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 8/12/2025

El sacerdote indicó que el dolor persiste entre familiares y en el país, y que es imposible aceptar llamados al olvido mientras no existan respuestas claras.

Criticó la actuación de la justicia, la cual calificó de “ausente”, y señaló que, a su juicio, el sistema ha favorecido a sectores con poder económico.

Cruz aseguró que la diócesis Padre Montesinos regresará cada 8 de cada mes para acompañar el duelo y afirmó que la tragedia afecta a más personas de las “236” mencionadas oficialmente.