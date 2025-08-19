El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, presentó una acción constitucional de habeas data ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional contra la Dirección General de Migración y su director general, Luis Rafael Lee Ballester.

La defensa, integrada por los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer, Nelys B. Rivas Cid, Gustavo A. de los Santos Coll y Albert Thomas Delgado Lora, sostiene que se vulneraron los derechos fundamentales de Rodríguez al impedirle salir del país mediante la aplicación de alertas migratorias sin sustento judicial, colocadas entre agosto de 2020 y julio de 2021 por instrucciones del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En el escrito, los juristas aseguran que estas restricciones constituyen una violación a la dignidad humana, la libertad de tránsito y el acceso a los datos públicos, por lo que solicitaron al tribunal ordenar a Migración entregar las certificaciones de dichas alertas, además de disponer una condena solidaria de RD$ 50,000 diarios por incumplimiento.

Rodríguez alegó que en junio de 2021 fue impedido de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, pese a no existir una orden judicial en su contra, hecho que quedó registrado en un acta notarial y en reportes de prensa.

El recurso también pide que el proceso sea declarado libre de costas, al tratarse de un procedimiento constitucional de carácter gratuito.

