La Junta Central Electoral (JCE) advirtió este miércoles sobre estafa que circula en redes sociales, en la que una persona dice ser empleado de la institución para ofrecer documentación a extranjeros indocumentados.
A través de sus redes sociales, la JCE indicó que sus acciones se encuentran apegadas a la Constitución y las Leyes y que cuentan con mecanismos de seguridad que fortalecen sus procesos.
Asimismo, manifestó que ya han tomado las acciones necesarias y tramitado al Ministerio Público, adscrito a la JCE, para que se realicen las investigaciones de lugar.
Además, la JCE explicó que todos los procesos de la institución son personales, por lo que recomendó a quienes necesiten orientación sobre los pasos que deben realizar acercarse a sus dependencias o comunicarse a su centro de contacto al 809 523 0404.
