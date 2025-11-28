La Junta de Aviación Civil (JAC) realizó la tercera reunión ordinaria del Comité Nacional de Facilitación, (CNF) donde se revisaron iniciativas para mejorar la experiencia de pasajeros y carga en los aeropuertos del país.

Héctor Porcella, presidente de la JAC y del comité, presentó el borrador del Plan Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, que coordinará la División de Facilitación junto a las instituciones vinculadas al tránsito aeroportuario.

El plan busca optimizar el movimiento de pasajeros y carga en todos los aeropuertos y comenzará a ejecutarse entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo de mayor afluencia y movimiento de carga.

La estrategia incluye facilitadores presenciales, un sistema de reporte mediante código QR y puntos focales institucionales para acelerar la gestión de incidencias bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También se aplicarán encuestas presenciales y digitales para medir satisfacción del pasajero, calidad del servicio y tiempos de atención.

La Dirección General de Pasaportes expuso avances sobre el programa TRIP (OACI), enfocado en fortalecer la identificación de viajeros, y presentó el progreso del Pasaporte de Lectura Electrónica y la integración al Public Key Directory PKD, que permitirá intercambio seguro de datos para validar documentos electrónicos.

El Ministerio de Salud Pública informó sobre el proceso para que el Aeropuerto Internacional de Las Américas sea designado como Punto de Entrada Aéreo, acorde al Reglamento Sanitario Internacional (2005).

Sobre el CNF

El Comité Nacional de Facilitación coordina los procesos relacionados con la entrada, tránsito y salida de aeronaves, pasajeros, carga y correo, conforme a los estándares de la OACI.

El comité se reúne cada tres meses e incluye a representantes de Migración, Pasaportes, Aduanas, DNCD, líneas aéreas, operadores aeroportuarios y, como asesores, a los ministerios de Salud Pública, Agricultura y Medio Ambiente.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más