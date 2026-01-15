El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este jueves a Víctor- Ito- Bisonó como nuevo ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) tras la disposición del presidente Luis Abinader, contenida en el Decreto 3-26.

Bautista reconoció la efectividad demostrada del nuevo ministro del Mivhed en sus responsabilidades anteriores, así como los resultados históricos del saliente incumbente, asegurando que la transición en la referida institución solo implicará un nuevo titular, pero mantendrá los altos estándares de calidad.

El titular del Administrativo de la Presidencia también resaltó que la gestión de Carlos Bonilla concluye con éxito y auguró para él un futuro en el que pueda seguir aportando sus conocimientos y experiencias en beneficio de la nación dominicana.

Al asumir el cargo, Víctor -Ito- Bisonó externó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada y la oportunidad de seguir trabajando por los dominicanos y afirmó que asume la nueva designación con responsabilidad y una visión clara de la importancia del trabajo en equipo, al tiempo que reconoció los logros de su predecesor, Carlos Bonilla, en la articulación de instituciones y esfuerzos para cumplir el rol del Mivhed.

El nuevo incumbente subrayó su compromiso con apoyar en la política pública de un techo digno para la familia dominicana. “Asumo este compromiso con el firme propósito de trabajar con orden, transparencia y enfoque en resultados. Aquí venimos a ejecutar soluciones reales, a escuchar y a cumplir, siempre en equipo y con el bienestar de la gente como prioridad”, dijo Bisonó.

