ITLA y Policía Nacional refuerzan cooperación para combatir el ciberdelito

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la Policía Nacional de la República Dominicana fortalecieron su cooperación interinstitucional con el objetivo de impulsar la capacitación y el desarrollo tecnológico para enfrentar los delitos electrónicos en el país.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, realizó una visita oficial al general Edgar Arnaud Volquez, comandante del área de Policía Cibernética, con el propósito de conocer las capacidades operativas y tecnológicas de la unidad especializada en la investigación de delitos informáticos.

Durante el encuentro, Rosario Bernard destacó el nivel de preparación del personal y la infraestructura tecnológica de la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), responsable de investigar casos de hackeo, estafas electrónicas, amenazas digitales y otros delitos asociados al entorno digital.

“La vinculación entre la academia y los organismos de seguridad permite formar talento con experiencia real en ciberseguridad y fortalecer la investigación digital en el país”, afirmó el rector del ITLA.

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Pasantías, capacitación y tecnología

En el marco de la visita, ambas instituciones abordaron iniciativas de colaboración académica, incluida la posibilidad de integrar estudiantes del ITLA en áreas como informática forense, ciberseguridad e inteligencia artificial a programas de pasantías dentro de la unidad de Policía Cibernética, con el objetivo de fortalecer su formación práctica en entornos reales.

Asimismo, el ITLA expresó su disposición de apoyar a la Policía Nacional mediante el desarrollo de cursos especializados y programas de capacitación continua orientados a seguir elevando las competencias técnicas del personal en materia de ciberseguridad, análisis forense digital y tecnologías emergentes.

El recorrido incluyó la presentación de los principales sistemas utilizados por la unidad, así como una visión general de los procesos de investigación digital. En la visita también participaron Juan Matos, vicerrector de Extensión del ITLA, y el subdirector de la Policía Cibernética, quienes intercambiaron impresiones sobre posibles líneas de colaboración interinstitucional.

El encuentro se enmarca en la visión del ITLA de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan las capacidades tecnológicas del país, contribuyendo a una sociedad más segura y preparada ante las amenazas del entorno digital.

La Policía Nacional, a través de la DICAT, reiteró su compromiso con la prevención, detección e investigación de los delitos informáticos, así como con la protección de los ciudadanos en el ciberespacio.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más