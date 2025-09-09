El Ejército israelí anunció este martes un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones -hasta el momento de origen desconocido- en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que la delegación negociadora del grupo palestino Hamás víctima del bombardeo, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque, que se produjo cuando los militantes palestinos estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

Liga Árabe denuncia como "violación flagrante" a soberanía catarí el ataque israelí a Doha

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó el ataque israelí de este martes contra edificios civiles en la capital catarí, Doha, que albergaban una reunión de dirigentes del grupo palestino Hamás, y lo denunció como "una violación flagrante y completamente inaceptable" de la soberanía del país.

El portavoz oficial del secretario, Yamal Rushdi, indicó que la Liga Árabe, que agrupa a 22 países árabes, se solidariza con el emirato y con "cualquier medida" que el país adopte para proteger "su soberanía y salvaguardar su seguridad".

"La conducta israelí se ha convertido en una violación de todas las normas internacionales establecidas y los principios del derecho internacional, colocando una firme responsabilidad sobre la comunidad internacional al tratar con este Estado, que se burla de la ley y no le importan las consecuencias de sus vergonzosas acciones", afirmó el mensaje de la organización.

El Ejército de Israel atacó este martes Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, acción que se produjo "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político" de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.

Ataque contra Hamás en Catar fue una operación israelí "totalmente independiente"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la "responsabilidad total" del ataque de Israel contra líderes de Hamás en Catar, después de que algunos medios dijeran que el país informó a Estados Unidos antes del bombardeo.

"La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad", dijo la oficina del mandatario en un mensaje, sin mencionar directamente a Catar.

El Ejército israelí dijo este martes que llevó a cabo un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" de Hamás, y un oficial israelí confirmó después a EFE que el bombardeo tuvo lugar en Doha, la capital de Catar, donde residen varios líderes del grupo islamista.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha" y que Catar ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

