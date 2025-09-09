Inician prueba de alerta presidencial para emergencias con mensajes móviles

El Sistema Nacional de Alerta realizó este martes una prueba de la alerta presidencial, a través de la red móvil de Claro y que por ahora llega a dispositivos Android en el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y San Juan de la Maguana.

Mediante un comunicado, explicó que este aviso tiene como finalidad emitir a la población mensajes de emergencia de manera rápida, masiva y geolocalizada, sobre desastres (COE) y seguridad pública (Policía Nacional, Ministerio Público y 911).

Para la implementación del Sistema Nacional de Alerta, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 firmaron un convenio, en el que Indotel se comprometió a invertir más de 900 mil dólares en la adquisición e instalación de equipos tecnológicos.

El Sistema Nacional de Alerta se fundamenta en la tecnología Cell Broadcast, que posibilita enviar notificaciones simultáneas a los teléfonos móviles en áreas específicas, sin depender de la saturación de las redes tradicionales. De esta manera, las autoridades podrán informar en tiempo real sobre fenómenos atmosféricos, emergencias sanitarias, amenazas a la seguridad y otras eventualidades que representen riesgo para la población.

Tanto Indotel como el Sistema 9-1-1 coincidieron en que la alerta contribuirá a reducir el impacto de los desastres y a proteger vidas, bienes y derechos fundamentales de los dominicanos.

